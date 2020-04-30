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Опрос: 12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки

По данным "Авито Авто", это связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Около 12% россиян решили отказаться от покупки иномарки в пользу отечественного автомобиля в целях экономии на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением курса рубля, следует из результатов опроса "Авито Авто".

"Порядка 12% опрошенных собирались купить иномарку, но изменили планы и намерены приобрести отечественный автомобиль, чтобы сэкономить. Этот показатель мало различается по городам и федеральным округам. Однако в Уральском ФО он превышает среднее значение по округам почти вдвое и составляет 21%", - отмечается в исследовании.

Большинство респондентов - 62% - не готовы изменить свой выбор в пользу отечественной машины. Они скорее купят иномарку с более простыми техническими характеристиками. Такой выбор сделали 75% респондентов в Москве и 66% в Санкт-Петербурге. В небольших городах с населением 250 тыс. и менее этот показатель ниже - 56%. Наиболее высок процент тех, кто отдает предпочтение иностранным автопроизводителям, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах - 87%.

При этом 14% опрошенных "Авито Авто" изначально планировали покупать отечественный автомобиль и не изменили своих планов. В Москве этот показатель составил 6%, в Санкт-Петербурге - 7%. В других городах-миллионниках предпочтение российским авто отдают в среднем 12% респондентов, а в небольших городах с населением 250 тыс. и менее - 15%. Среди жителей Приволжского ФО - 26%, что значительно превышает показатели по остальным округам.

Исследование показало, что 53% в целом не планируют отказываться от покупки тех моделей автомобилей, которые они хотели приобрести до кризиса. Причем этот показатель практически одинаков для всех городов. Категорически от покупки откажется лишь 16%, при этом 7% из них готовы вложить средства в ремонт или усовершенствование уже имеющейся машины.

"В среднем около 8% участников опроса приобретут более дешевый автомобиль, но в запланированный срок. Порядка 13% также выберут менее дорогую модель, но при этом отложат покупку на некоторое время", - отмечается в данных опроса. При этом 2% опрошенных решили купить другие транспортные средства вместо автомобиля. "Здесь лидером является мотоцикл - 45% выберут именно его", - уточнили в "Авито Авто".

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РоссияОпросы общественного мненияПандемия коронавируса нового типа
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