Доля Украины во внешнем товарообороте Крыма за год выросла до 38%

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Доля Украины во внешнем товарообороте Крыма выросла в минувшем году на 9 процентных пунктов и достигла 38,2%. В основном торговля осуществлялась продуктами, химпродукцией и металлоизделиями, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития Крыма.

"Внешнеторговый оборот республики в 2019 году, по данным таможенной статистики, оценивается в $93,6 млн или 115,6% к объемам 2018 года. Основные торговые партнеры Республики Крым в порядке убывания: Украина - 38,2%, Белоруссия - 17,9%, Италия - 9,6%, Турция - 3,9%, Франция - 2,2%", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министра Дмитрия Шеряко.

По данным министерства, годом ранее доля Украины составляла 29,2%. В министерстве уточнили, что в 2019 году рост экспорта увеличился на 37,4%, до $33,5 млн. Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте Республики Крым являются Украина - 54,3%, Белоруссия (21,9%) и Казахстан (8,6%). В эти страны поставлялись продовольственные товары и сырье для их производства, продукция химической отрасли и машиностроения. О каких видах продукции идет речь, не сообщается.

Ввозятся в Крым также продтовары, сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, машины, оборудование, транспортные средства, минеральные продукты. В общей структуре импорта наибольшие поставки в республику были с Украины - 29,2%, из Белоруссии (15,7%), Италии (15%), а также Турции, КНР, Франции и Испании.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и некоторые другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада сведений о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.