Эксперт: мировой спрос на золото в I квартале вырос, несмотря на спад в ювелирном секторе

ТАСС, 30 апреля. Мировой спрос на золото в первом квартале 2020 года держался на уровне 1,084 тыс. тонн, что на 1% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Это объясняется тем, что пандемия нового коронавируса подпитывала инвестиционный спрос на золото в качестве безопасного актива-"убежища", говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото".

Тем не менее, спрос на ювелирные изделия в этот период снизился на 39%, до рекордно низкого уровня в 325,8 тонн в связи с ограничительными мерами, введенными мировыми правительствами из-за пандемии. Так, в Китае - крупнейшем потребителе ювелирных изделий и первом рынке, на котором была зафиксирована вспышка вызванного коронавирусом заболевания, - падение спроса составило 65%, отмечается в отчете.

Общий инвестиционный спрос на золото вырос в годовом сопоставлении на 80%, до 539,6 тонн. На фоне резкого притока инвестиций цены на золото в долларах выросли до восьмилетнего максимума. В рублях цена металла тоже достигала рекордного уровня, указывают эксперты, максимальная стоимость золота была зафиксирована 30 марта, - одна унция стоила 129 тыс. 039,2 рубля. Общий потребительский спрос в первом квартале при этом снизился на 28% - до 567,4 тонн, спрос на золотые слитки упал на 19%. Закупки золота центробанками в отчетный период снизились - на 8% в годовом исчислении, до 145 тонн, следует из отчета.

По мнению директора по взаимодействию с членами совета и рынками WGC Джона Маллигана, инвестиционный спрос на золото продолжит оставаться основным драйвером рынка и источников спроса на золотом в течение большей части 2020 года.

"Рынок золота, еще до того, как его затронул коронавирус, в большой степени определялся спросом со стороны профессиональных и институциональных инвесторов, стремящихся защитить себя от надвигающихся рисков, а также низкими доходностями, низкими процентными ставками и высокой долговой нагрузкой. Все это усугубилось и ускорилось карантинами и мерами поддержки со стороны центральных банков, а также другими государственными мерами. В дополнение к высокому спросу на обеспеченные золотом биржевые инвестфонды (ETF) мы можем ожидать, что после снятий ограничений спрос со стороны частных инвесторов также быстро вырастет по мере того, как люди получат доступ к физическому металлу", - сказал он ТАСС. Эксперт также ожидает, что спрос на золото со стороны центробанков также останется здоровым, хотя может немного снизиться по сравнению с уровнем последних лет.

Сроки восстановления ювелирного сектора сложно оценить, считает Маллиган, - в частности, из-за того, что развитие пандемии и меры, принимаемые против нее в разных странах, сильно различаются. "Но мы можем быть уверены, что снятие барьеров к приобретению физического золота и восстановление потребительских настроений позволят нам увидеть более высокий спрос. Мы ожидаем, что это может занять несколько кварталов", - отметил он.