Эксперт: загрузка отелей Москвы в марте упала до 34% из-за коронавируса

"Если в начале 2020 года гостиничные эксперты оценивали ущерб в связи с потерей китайских туристов, то к концу первого квартала стало понятно, что удар, который был нанесен пандемией COVID-19, и ее последствия для гостиничного бизнеса - самое страшное, что происходило с гостиничным рынком России и Москвы за все время его существования. Загрузка по рынку в марте впервые составила 34%, люксовый сегмент продемонстрировал 22%. Как показал гостиничный рынок Китая, это далеко не предел. В апреле 2020 года мы ожидаем падение загрузки до 5-10%", - сказала эксперт.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Март 2020 года стал началом кризиса для индустрии гостеприимства из-за коронавируса, в результате загрузка отелей Москвы по итогам месяца упала на 35 процентных пунктов - до 34%. Об этом ТАСС рассказала директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга компании CBRE Татьяна Белова.

Загрузка по рынку в среднем в марте снизилась на 35 процентных пунктов, уточняется в исследовании CBRE. При этом на конец марта в Москве было доступно 95% предложения, а к концу апреля предложение снизилось на 40%. Аналитики прогнозируют: в случае продления режима самоизоляции доля доступного предложения на рынке продолжит снижаться. Они отмечают, что фактически около 80% гостиниц на рынке находятся в критическом состоянии. "Большинство функционирующих отелей консервируют этажи и части зданий, оптимизируют штатное расписание, сокращают расходы. В апреле 2020 года 20 отелей на московском рынке были отданы для размещения медицинского персонала, оказывающего помощь больным с COVID-19", - указывается в материалах исследования.

Согласно исследованию, по итогам первого квартала 2020 года падение доходности на номер составило 15%. "В целом второй квартал должен стать провальным, падение доходности на номер может составить 80-90%", - прогнозируют аналитики.

О строительстве отелей

По итогам I квартала 2020 года в Москве не было введено в эксплуатацию ни одной международной гостиницы, отмечается в исследовании. Согласно прогнозу CBRE, в ближайшие месяцы ввод нового гостиничного предложения в Москве замедлится, планы по открытию новых объектов могут откладываться на неопределенный срок, однако проекты, находящиеся на продвинутой стадии, будут открыты. "От проектов на более ранних стадиях, как показывает опыт предыдущих кризисов, инвесторы могут отказаться", - отмечается в материалах.