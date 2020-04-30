Роскачество проверило приложения доставки еды

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Большинство проверенных Роскачеством мобильных приложений по доставке еды являются удобными и безопасными. Об этом говорится в сообщении организации.

По данным Роскачества, платежные данные во всех проверенных приложениях передаются с использованием платежных шлюзов, что обеспечивает им высокую степень шифрования. Эксперты пояснили, что запрос только необходимых разрешений также является одним из важных критериев оценки. Как сообщили в Роскачестве, нарушений по данной группе показателей у приложений для iOS выявлено не было. На платформе Android дела обстоят немного хуже: максимальный балл получили только два приложения, остальные приложения получили оценки в диапазоне от 3 до 4 баллов.

"Эксперты с помощью специализированного ПО (Wireshark) производили захват всего трафика, который пересылает исследуемое приложение, а затем анализировали его на наличие как незашифрованного контента, так и незашифрованных пользовательских данных. 88% всех оцениваемых приложений получило по данному критерию наивысший балл (5 из 5), в этих приложениях все данные пользователя передаются с использованием алгоритмов шифрования", - отмечается в сообщении.

Проверяя удобство приложений, эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества обращали внимание на их простоту использования, реализацию раздела "Помощь", отсутствие рекламных материалов и адаптацию для людей с ограниченными возможностями. Эксперты проверяли поддержку динамического (увеличенного) шрифта и функций программ чтения экрана VoiceOver/Talkback. По итогам проверки максимальный балл (5 из 5) на Android получило более половины приложений, что является очень хорошим результатом. На платформе iOS ситуация с адаптацией приложений дел обстоят хуже: отметку в 3 балла не преодолело ни одно приложений.

Всего в рамках исследования Центр цифровой экспертизы Роскачества протестировал 34 наиболее популярных мобильных приложения, позволяющих оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности. В исследование вошли как собственные приложения ресторанов и кафе, так и мобильные системы служб доставок. Роскачество оценило возможности оформление заказа готовой еды по следующим критериям: информативность карточек блюд, возможности их поиска, фильтрации, настроек, управление доставкой, оплата и многим другим. Качество еды и услуги доставки в исследовании не оценивалась.

Лучшими по совокупности всех критериев экспертами названы приложения - "Якитория", "Папа Джонс" и Delivery Сlub на iOS и "Якитория", Delivery Club и "ПиццаСушиВок" на Android. В рейтинг также в порядке убывания вошли приложения на основе системы iOS "Яндекс.Еда", Dostaeвский, "ПиццаСушиВок", FoodBand, ZakaZaka, "Домино'с Пицца", "Додо Пицца", Pizza Mafia, Farfor, "Почетный Гость", "Ташир", Pizza Hut, "Чайхона № 1" и "Империя Пиццы". В рейтинг приложений на основе системы Android вошли Dostaeвский, "Яндекс.Еда", FoodBand, "Папа Джонс", "Ташир Пицца", Farfor, "Додо Пицца", "Домино'с Пицца", Pizza Hut, Pizza Mafia, ZakaZaka, "Почетный Гость", "Империя Пиццы" и "Чайхона № 1".