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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: средний чек россиян в аптеках во время пандемии вырос на 10%

По данным Райффайзенбанка, он достиг 866 рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Средний чек россиян в аптеках на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, увеличился на 10% относительно начала года и достиг 866 рублей. Такие данные приводит Райффайзенбанк, изучив транзакционную активность более 1,2 млн человек со всей страны.

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"В марте средний чек россиян в аптеке вырос на 10% относительно начала года и составил 866 рублей, - сообщили ТАСС в пресс-службе банка. - При этом последние два года средний чек в аптеке уменьшался у представителей более старшего поколения (значительнее всего у женщин в возрасте 76-85 лет: почти в два раза), а у более молодых людей, наоборот, увеличивался".

Вместе с тем с изменением эпидемиологической обстановки женщины в возрасте 76-85 лет стали тратить в аптеках меньше на 145 рублей. Ровно на эту же сумму увеличилась разовая трата у мужчин 46-55 лет. Возможно, это связано с соблюдением мер самоизоляции: представителям старшего поколения рекомендовано реже покидать дома в период карантина. Покупки за них могут совершать члены их семей и соседи по подъезду, указывают в банке.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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