Почти четверть контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале заключено с регионами

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Около четверти контрактов на портале поставщиков Москвы за первый квартал 2019 года было заключено с предпринимателями из других российских регионов. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Мы создаем единое экономическое пространство с равным доступом к городским закупкам для поставщиков из разных российских регионов. В настоящий момент 40% предпринимателей, зарегистрированных на портале, - поставщики из других субъектов Российской Федерации. В первом квартале этого года московскими заказчиками с ними была заключена почти четверть всех сделок на общую сумму 2,7 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Владимира Ефимова.

Уточняется, что столичные заказчики в первом квартале заключили с региональными поставщиками на портале более 20 тыс. контрактов. Ефимов отметил, что удаленному заключению контрактов способствовала качественная кампания по популяризации портала поставщиков. Во многих регионах устраивали бесплатные обучающие семинары и круглые столы, посвященные работе с этим интернет-ресурсом. Также проводились исследования потребностей бизнеса, которые можно реализовать с помощью портала.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Интернет-ресурс помогает повышать конкуренцию потенциальных поставщиков, дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Сейчас с порталом работают уже около 170 тыс. поставщиков, каждый день присоединяется 100 новых поставщиков, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит более 485 тыс. наименований.