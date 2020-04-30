Индекс активности в индустрии Японии упал до самого низкого уровня за семь лет

ТОКИО, 30 апреля. /ТАСС/. Индекс производственной активности в промышленности Японии в марте упал до самого низкого уровня с января 2013 года под влиянием сокращения глобального спроса у условиях пандемии коронавируса. Он составил сейчас 95,8% от показателя 2015 года, сообщило в пятницу на своем сайте министерство экономики, торговли и промышленности страны.

"Объем производства в Японии снижается", - констатируется в заявлении ведомства. Министерство предупреждает, что такая тенденция, вероятно, продолжается и в апреле.

Индекс производственной активности рассчитывается на основе анализа ситуации по выпуску около 400 основных японских товаров. Он комплексно характеризует обстановку в национальной промышленности. Нынешнее падение индекса в первую очередь связано с тяжелой ситуацией в автомобилестроении и других экспортных отраслях, которые наиболее страдают от разрыва производственных цепочек и глобального падения спроса в связи с различными ограничениями из-за пандемии.

За минувшие сутки в Японии было выявлено более 220 случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 14,8 тыс. 309 пациентов находятся в тяжелом состоянии, почти 450 умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.