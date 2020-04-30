Пивовары смогут производить антисептики в некоммерческих целях

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минфин России подготовил проект постановления, временно разрешающий пивоварам производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих антисептиков. Для получения такого разрешения им не нужно будет уплачивать госпошлину, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Таким образом, Минфин поддержал предложение производителей пива о выпуске ими гелевых антисептиков в некоммерческих целях.

"Минфин России действительно поддержал предложение о выпуске производителями пива гелевых антисептиков в некоммерческих целях... Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину", - сказал Сазанов. "Считаем, что в текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать", - добавил он.

По словам Сазанова, производство антисептиков может осуществляться из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, приобретаемого на собственные технические цели, с обязательной передачей в ЕГАИС (Единая государственная автоматическая система учета алкогольной и спиртосодержащей продукции - прим. ТАСС) информации об объеме производства дезинфицирующих средств, а также об объемах использованных спиртосодержащих отходов и этилового спирта.

Проект постановления находится на межведомственном согласовании, отметил замглавы Минфина.

25 марта пивная компания AB InBev Efes сообщила, что в связи с распространением коронавируса рассматривает возможность запуска на своих мощностях производства гелей для дезинфекции рук и бесплатной передачи этой продукции в медицинские учреждения, и в связи с этим просит правительство упростить регистрацию такого производства.