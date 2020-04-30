Бизнес в Хабаровском крае получит поддержку на сумму 1,1 млрд рублей

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил меры поддержки малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Среди них отсрочка по налогам и по выплате банковских кредитов, снижение ставки страховых взносов для зарплат больше минимального размера оплаты труда и другие.

ХАБАРОВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят около 1,1 млрд рублей на поддержку работы малых и средних предприятий в условиях пандемии, сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"На реализацию первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики края направят более 1 млрд 870 млн рублей. Большая часть средств пойдет на оказание поддержки малому и среднему бизнесу - почти 1 млрд 125 млн рублей", - говорится в сообщении.

Значительная часть средств будет направлена на оптимизацию налоговой нагрузки на малые и средние предприятия пострадавших отраслей. В настоящее время в правительстве региона на рассмотрении находится законопроект о предоставлении льгот для предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Для них предусмотрено снижение ставок. По предварительным расчетам, размер выпадающих доходов в бюджет края составит порядка 700 млн рублей.

Предприятиям уже предоставлены льготы при аренде имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в краевой собственности. По конец июня от уплаты аренды освободят тех, кто работает в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Это сферы деятельности в области туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, транспортных перевозок, предоставления бытовых услуг, физкультуры и спорта, дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Предприятия других отраслей также имеют право на отсрочку платежей. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 200 бизнесменов.

Также в регионе уже установлен минимальный процент обеспечения заявки или контракта при участии малого бизнеса в государственных закупках. "Уникальность данной меры в том, что она не требует привлечения средств из регионального бюджета. При этом участники закупок уже смогли сэкономить на обеспечении заявок и контрактов примерно 168 млн рублей оборотных средств, на стоимости банковских гарантий - еще порядка 5 млн", - уточняется в сообщении.

Докапитализация Фонда поддержки малого предпринимательства

Несколько направлений финансовой помощи предоставляется сейчас и краевым Фондом поддержки малого предпринимательства. Это, в том числе, предоставление микрозаймов в размере до 5 млн рублей по программе "Рефинансирование" под 8% годовых. Получить такой кредит сроком на 36 месяцев могут предприятия пострадавших из-за пандемии отраслей.

"Ожидается, что из краевого бюджета будет выделено более 50 млн рублей на докапитализацию Фонда. Эти средства будут направлены на предоставление льготных займов на выплату заработной платы. Максимальный размер микрокредита составляет 500 тыс. рублей, ставка - 5% годовых", - говорится в сообщении.

Коммерческие банки выдают похожие беспроцентные займы, но только предприятиям из перечня пострадавших отраслей, утвержденного на федеральном уровне. Краевой Фонд готов предоставить этот вид поддержки более широкому кругу получателей.

Помимо этого Фонд ведет работу по реструктуризации задолженности заемщиков. В апреле поступило 126 заявок о пересмотре графика платежей, по большинству были приняты положительные решения.

Ранее глава региона Сергей Фургал сообщал, что потери из-за ситуации с коронавирусом для бюджета Хабаровского края составят 17 млрд рублей.