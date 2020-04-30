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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: Китай из-за пандемии вряд ли сможет выполнить условия торговой сделки с США

Ведущий экономист Центра международных экономических связей республики Чэнь Вэньлин при этом заметила, что именно Штаты могут помешать КНР выполнить обязательства по наращиванию импорта американских товаров
Ведущий экономист Центра международных экономических связей республики Чэнь Вэньлин Николай Селищев/ТАСС
Описание
Ведущий экономист Центра международных экономических связей республики Чэнь Вэньлин
© Николай Селищев/ТАСС

ПЕКИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай из-за пандемии коронавируса и возникновения беспрецедентных форс-мажорных обстоятельств в мире вряд ли сможет выполнить свои обязательства в соответствии с китайско-американским соглашением по первой фазе торговой сделки. Такое мнение высказала корреспонденту ТАСС в четверг ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин.

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"Думаю, что в условиях настолько крупных форс-мажорных обстоятельств Пекин вряд ли сможет полностью выполнить собственные обязательства по торговой сделке с Вашингтоном, - подчеркнула она. - Тем не менее Китай не перестает прилагать усилия, чтобы обеспечить реализацию договоренностей, заключенных с Белым домом. Даже при сложившихся обстоятельствах мы стремимся нарастить импорт сельхозпродукции и энергоносителей из Соединенных Штатов. КНР на деле приступила к увеличению закупок американской продукции в полном объеме".

Экономист напомнила, что Госсовет КНР в первом квартале объявил о снятии части торговых ограничений на широкий перечень продукции из США. "В то же время Вашингтон так и не отменил большинство повышенных пошлин на китайские товары, за исключением 11 видов медицинской продукции", - уточнила Чэнь Вэньлин.

По ее словам, как ни парадоксально, но в сложившейся ситуации именно Соединенные Штаты могут стать препятствием для выполнения Китаем собственных обязательств по наращиванию импорта американских товаров. "Например, цены на нефть в США не так давно упали до отрицательной отметки (речь идет о падении фьючерсов на нефть WTI до отрицательных значений - прим. ТАСС). Неужели и в этой ситуации Вашингтон будет настаивать, чтобы мы наращивали импорт американских углеводородов, и даже готов нам за это доплачивать? Что касается аграрной продукции, возникает вопрос: способны ли американцы в сложившейся ситуации обеспечить ее поставки в тех объемах, в которых нуждается Китай?" - подытожила экономист.

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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