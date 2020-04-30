Эксперт: Китай из-за пандемии вряд ли сможет выполнить условия торговой сделки с США

ПЕКИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай из-за пандемии коронавируса и возникновения беспрецедентных форс-мажорных обстоятельств в мире вряд ли сможет выполнить свои обязательства в соответствии с китайско-американским соглашением по первой фазе торговой сделки. Такое мнение высказала корреспонденту ТАСС в четверг ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин.

"Думаю, что в условиях настолько крупных форс-мажорных обстоятельств Пекин вряд ли сможет полностью выполнить собственные обязательства по торговой сделке с Вашингтоном, - подчеркнула она. - Тем не менее Китай не перестает прилагать усилия, чтобы обеспечить реализацию договоренностей, заключенных с Белым домом. Даже при сложившихся обстоятельствах мы стремимся нарастить импорт сельхозпродукции и энергоносителей из Соединенных Штатов. КНР на деле приступила к увеличению закупок американской продукции в полном объеме".

Экономист напомнила, что Госсовет КНР в первом квартале объявил о снятии части торговых ограничений на широкий перечень продукции из США. "В то же время Вашингтон так и не отменил большинство повышенных пошлин на китайские товары, за исключением 11 видов медицинской продукции", - уточнила Чэнь Вэньлин.

По ее словам, как ни парадоксально, но в сложившейся ситуации именно Соединенные Штаты могут стать препятствием для выполнения Китаем собственных обязательств по наращиванию импорта американских товаров. "Например, цены на нефть в США не так давно упали до отрицательной отметки (речь идет о падении фьючерсов на нефть WTI до отрицательных значений - прим. ТАСС). Неужели и в этой ситуации Вашингтон будет настаивать, чтобы мы наращивали импорт американских углеводородов, и даже готов нам за это доплачивать? Что касается аграрной продукции, возникает вопрос: способны ли американцы в сложившейся ситуации обеспечить ее поставки в тех объемах, в которых нуждается Китай?" - подытожила экономист.