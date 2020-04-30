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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до минимума с 1997 года

По данным аналитического агентства IHS Markit, он рухнул до отметки в 31,3 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2020 года рухнул до отметки в 31,3 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. Как сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, уровень снижения показателя был максимальным с 1997 года.

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"Падение основного показателя было вызвано более быстрым спадом производства в российских обрабатывающих отраслях в апреле. Уровень сокращения был самым мощным с тех пор, как сбор данных начался в сентябре 1997 года, поскольку самоизоляция и закрытие заводов, связанных с COVID-19, сказалось на спросе клиентов", - говорится в обзоре.

В IHS Markit добавили, что число новых заказов, а также экспортные продажи падали беспрецедентными темпами. Сокращение общих объемов продаж было обусловлено сложными условиями внутреннего и внешнего спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции в Европе.

В исследовании подчеркивается, что снижение курса рубля вызвало рост импортных цен на сырье. При этом производители частично нивелировали издержки путем существенного увеличения отпускных цен на продукцию.

Число рабочих мест в сфере обрабатывающих отраслей в апреле сокращалось максимальными темпами, начиная с 2009 года.

"Мы ожидаем, что промышленное производство России сократится на 3,8% в 2020 года, так как влияние вспышки COVID-19 будет иметь место. Производители сохраняли оптимизм в отношении роста производства в будущем году, но уверенность была подорвана так, что она упала до минимума в исторической серии", - подчеркнул экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

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