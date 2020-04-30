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Пандемия коронавируса нового типа

МЭА назвало пандемию самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны

Пандемия обрушит в 2020 году спрос на все энергоносители, кроме возобновляемых, предупредили в агентстве

ТАСС, 30 апреля. Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказалась самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны. Спрос упал почти на все виды энергии - нефть, газ, уголь, и вырастет он в 2020 году только на альтернативную генерацию, следует из нового исследования Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам МЭА, спрос на энергоносители в 2020 году в мире снизится на 6%, это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. В абсолютном значении падение будет равно тому объему, который в год потребляет Индия - третий по величине рынок в мире. Наибольшее снижение спроса придется на развитые страны. Так, ожидается, что в США спрос упадет на 9%, в Евросоюзе - на 11%.

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Окончательный эффект пандемии на спрос можно будет оценить только после завершения карантинных режимов. Пока в МЭА подсчитали, что каждый месяц изоляции населения снижает мировой спрос на энергоносители на 1,5%.

"В то же время блокирующие меры привели к заметному росту использования альтернативных, низкоуглеродных источников генерации, включая ветер, солнце, гидро- и атомную энергетику", - пишут в МЭА. В 2020 году их доля в выработке электроэнергии может достичь 40%. Это приведет к снижению доли газа в электрогенерации на 3% пункта, до минимального с 2001 года уровня.

Сильнее всего пострадает спрос на уголь, ожидают в МЭА, - снижение на 8% по году, спрос на газ упадет на 5%. Падение спроса на углероды в 2020 году приведет также к рекордному снижению выбросов СО2 - на 8%.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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