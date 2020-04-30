МЭА назвало пандемию самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны

ТАСС, 30 апреля. Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказалась самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны. Спрос упал почти на все виды энергии - нефть, газ, уголь, и вырастет он в 2020 году только на альтернативную генерацию, следует из нового исследования Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам МЭА, спрос на энергоносители в 2020 году в мире снизится на 6%, это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. В абсолютном значении падение будет равно тому объему, который в год потребляет Индия - третий по величине рынок в мире. Наибольшее снижение спроса придется на развитые страны. Так, ожидается, что в США спрос упадет на 9%, в Евросоюзе - на 11%.