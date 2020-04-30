{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Парламент Южной Кореи одобрил бюджет в $10 млрд для помощи населению на фоне пандемии

Выделенный бюджет оказался больше, чем на стадии проекта, поскольку было принято решение выделить помощь всем домохозяйствам страны, а не только наименее защищенным слоям общества

ТАСС, 30 апреля. Национальное собрание (парламент) Республики Корея в ночь с 29 на 30 апреля одобрило второй бюджет в размере 12,2 трлн вон ($10 млрд) на поддержку домохозяйств в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило в четверг по местному времени агентство Yonhap.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Выделенный бюджет в итоге оказался больше, чем на стадии проекта ($6,3 млрд), поскольку было принято решение выделить материальную помощь всем домохозяйствам страны, а не только наименее защищенным слоям общества.

Возможность оказания поддержки и обеспеченным домохозяйствам вызвала широкую дискуссию между сторонниками правящего лагеря и оппозиции. В числе препятствий для предоставления помощи всем гражданам назывались возможные финансовые трудности в контроле расходов из госказны, которые могли возникнуть впоследствии. Однако правящая в стране Демократическая партия "Тобуро" смогла согласовать с Министерством планирования и финансов Южной Кореи необходимость данного шага. Вместе с этим правительство предоставляет обеспеченным гражданам право пожертвовать полученные пособия в фонд экстренной финансовой помощи для наиболее нуждающихся.

Таким образом, согласно планам южнокорейских властей, домохозяйства из одного человека смогут получить 400 тыс. вон ($320), из двух человек - 600 тыс. вон ($490), из трех - 800 тыс. вон ($640), из четырех и более - 1 млн вон ($815). Для финансирования нового бюджета правительство намерено скорректировать расходы на текущий год, а также начать выпуск государственных облигаций на сумму 3,4 трлн вон ($2,8 млрд). Предполагается, что уже в середине мая граждане смогут получить обещанную материальную помощь.

Ранее в марте парламент страны утвердил выделение первого бюджета в 11,7 трлн вон ($9,5 млрд) на борьбу с последствиями пандемии.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП Республики Корея может сократиться на 1,2% в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Экономический спад затронет страну впервые с 1998 года, когда он был вызван азиатским финансовым кризисом. Ожидается, что пандемия может стать причиной глобальной рецессии, в связи с чем спад мировой экономики, по прогнозу МВФ, составит 3%.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 72,84 рубля
Евро до 79,33 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС