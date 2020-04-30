Володин назвал законы о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии главными за апрель

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Законы, направленные на поддержку граждан и бизнеса в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, стали главными из тех, что были приняты Госдумой в апреле. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, слова которого в четверг приводятся на думском сайте .

"В этом месяце Государственная дума приняла законы, направленные на поддержку граждан, бизнеса и регионов в период распространения коронавируса, - сказал спикер. - Это в том числе законы о льготах, которые получат предприятия в случае, если они будут закупать медицинские изделия, маски, препараты, оказывать помощь в лечении своих сотрудников, о кредитных каникулах, об освобождении от НДФЛ дополнительных денежных выплат медработникам, о дистанционной продаже лекарств, о поправках в Бюджетный кодекс, которые позволят субъектам РФ более гибко распределять федеральную поддержку, оказывать помощь предприятиям, многие другие законы".

По словам Володина, все эти законы и законопроекты "позволят снять проблемы и законодательно обеспечить меры поддержки, с которыми выступил президент [РФ Владимир Путин]".

Среди думских комитетов спикер в первую очередь выделил комитет по бюджету и налогам "за ведение и подготовку законопроектов об освобождении от налогообложения дополнительных выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, о возможности распространения института самозанятых на всю страну, о снижении размеров страховых отчислений МСП".

Наибольшую активность в апреле, по словам спикера, проявили депутаты Андрей Исаев ("Единая Россия"), Владимир Кашин (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и Олег Нилов ("Справедливая Россия").