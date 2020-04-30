{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Володин назвал законы о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии главными за апрель

Это в том числе законы о льготах, которые получат предприятия, о кредитных каникулах, об освобождении от НДФЛ дополнительных денежных выплат медработникам, о дистанционной продаже лекарств, уточнил председатель нижней палаты

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Законы, направленные на поддержку граждан и бизнеса в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, стали главными из тех, что были приняты Госдумой в апреле. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, слова которого в четверг приводятся на думском сайте.

На эту тему
Нерабочие дни до 11 мая и новые меры поддержки бизнеса. Главное из выступления Путина

"В этом месяце Государственная дума приняла законы, направленные на поддержку граждан, бизнеса и регионов в период распространения коронавируса, - сказал спикер. - Это в том числе законы о льготах, которые получат предприятия в случае, если они будут закупать медицинские изделия, маски, препараты, оказывать помощь в лечении своих сотрудников, о кредитных каникулах, об освобождении от НДФЛ дополнительных денежных выплат медработникам, о дистанционной продаже лекарств, о поправках в Бюджетный кодекс, которые позволят субъектам РФ более гибко распределять федеральную поддержку, оказывать помощь предприятиям, многие другие законы".

По словам Володина, все эти законы и законопроекты "позволят снять проблемы и законодательно обеспечить меры поддержки, с которыми выступил президент [РФ Владимир Путин]".

Среди думских комитетов спикер в первую очередь выделил комитет по бюджету и налогам "за ведение и подготовку законопроектов об освобождении от налогообложения дополнительных выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, о возможности распространения института самозанятых на всю страну, о снижении размеров страховых отчислений МСП".

Наибольшую активность в апреле, по словам спикера, проявили депутаты Андрей Исаев ("Единая Россия"), Владимир Кашин (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и Олег Нилов ("Справедливая Россия").

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 72,84 рубля
Евро до 79,33 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС