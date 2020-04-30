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Болгария подписала соглашения о конфиденциальности с участниками проекта "Белене"

Компаниям - претендентам на строительство отправили информационный меморандум со всей информацией о проекте, на основании которого они смогут подготовить соответствующие оферты

СОФИЯ, 30 апреля. /ТАСС/. Болгария подписала соглашения о конфиденциальности с компаниями - претендентами на строительство АЭС "Белене" и предоставила им информационный меморандум. Об этом в четверг на брифинге сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"Логично, что в условиях пандемии коронавируса вносятся изменения, в отношении проекта "Белене" мы внесли изменения в процедуру [по выбору стратегического инвестора]. В настоящее время мы завершили подписание соглашений о конфиденциальности, со всеми компаниями, которые продолжают работу по проекту. Мы также отправили им информационный меморандум со всей информацией о проекте, на основании которого могут быть подготовлены соответствующие оферты. К сожалению, из-за пандемии мы не можем предоставить физического доступа в специализированный информационный зал, где можно узнать все детали проекта, и это тормозить весь процесс. Но процедура продолжается, мы постоянно общаемся с участниками проекта", - сообщила министр.

Ранее представители Росатома сообщили, что от болгарской стороны было получено официальное уведомление, что в связи с эпидемией коронавируса сроки процедуры выбора стратегического инвестора по проекту АЭС "Белене" смещаются. Конкретные сроки во многом зависят от возможности очного доступа участников в так называемую информационную комнату для изучения технической документации проекта, на основании которой будут формироваться предложения участников.

Госкорпорация "Росатом" оптимистично настроена по вопросу реализации проекта строительства АЭС "Белене" в Болгарии, несмотря на задержку тендера из-за пандемии коронавируса.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии отмечены 8 марта. С 13 марта в стране введено чрезвычайное положение, а количество зараженных достигло 1 488 человек.

О проекте

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции. На площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

В мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене", и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС.

31 января 2020 года Минэнерго Болгарии распространило сообщение, в котором отмечается, что о готовности продолжать работу по проекту "Белене" заявили пять компаний - российская государственная корпорация "Росатом" через дочернюю компанию "Атомэнергопром", Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики (Hydro & Nuclear Power), Китайская национальная атомная корпорация (China National Nuclear Corporation, CNNC), французская компания Framatome и американская General Electric.

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