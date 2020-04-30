Бизнес попросил о каникулах по уплате НДС и НДФЛ на период пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские предприниматели просят о временной отмене на период пандемии налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Бизнес просит распространить каникулы на уплату НДС и НДФЛ. Сегодня никаких послаблений по этим налогам ни для кого нет", сказала она.

Также, по ее словам, требуются отраслевые меры поддержки для социальной сферы, образования и здравоохранения. "Одно из предложений касается того, чтобы расширить использование ресурсов негосударственных образовательных платформ, которые сейчас являются большим подспорьем для родителей и учителей. Таких платформ только в орбите АСИ несколько десятков", - отметила Чупшева.

В пример она привела платформу Учи.ру с интерактивными уроками по математике, русскому, английскому языку, программированию, а также CORE - конструктор образовательных материалов и проверки знаний с аналитической системой выработки индивидуальных рекомендаций для пользователей.

"Мы также предложили использовать закрытые в несезонный период санатории для расселения домов престарелых и интернатов. Министерство здравоохранения идею поддержало: на этот счет разработаны рекомендации, которые уже разосланы в регионы", - добавила она.