Выручка бизнеса в России в торговле и общепите снизилась в марте до 80%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Показатели выручки российских предпринимателей из сферы торговли, бытовых услуг, общепита и гостиничного бизнеса в марте снизились до 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"В большинстве регионов выручка компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли, бытовых услуг, общепита и гостиничного бизнеса, за прошлый месяц снизилась в диапазоне 20-80% по сравнению с тем же периодом 2019 года", - сказала она, пояснив, что эти данные получены в результате опроса бизнеса в регионах.

"Мы обработали уже несколько тысяч ответов. К сожалению, бизнесмены практически из всех регионов уже столкнулись с проблемами от введенных в стране ограничений. Особенно остро это касается падения выручки", - уточнила она

По словам Чупшевой, можно выделить две основные проблемы, с которыми столкнулся бизнес: одни считают основной проблемой падение спроса на производимые товары или услуги, другие отмечают невозможность вести бизнес из-за введенных ограничений.

АСИ ранее совместно с платформой WikiVote разработало чат-бот с опросником о самочувствии бизнеса, он был запущен в работу 7 апреля. На основе опроса формируется "карта самочувствия бизнеса", в которой отслеживается изменение в положении предпринимателей и влияние принимаемых мер поддержки.