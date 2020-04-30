Торги на Московской бирже будут проходить с 4 по 8 мая в обычном режиме

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московская биржа определила регламент работы в период майских праздников в связи с продлением нерабочих дней в России до 11 мая. Торговая площадка будет работать с 4 по 8 мая, а с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая торги проводиться не будут, говорится на сайте биржи.

Согласно информации Мосбиржи, с 4 по 8 мая 2020 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

В частности, с 4 по 5 мая на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут доступны торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами "сегодня") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. По совершенным 30 апреля сделкам своп, дата исполнения обязательств по первой части которых приходится на день заключения, датой исполнения обязательств по второй части является 6 мая. Датой исполнения сделок купли-продажи с расчетами на условиях "завтра", заключенных 4 и 5 мая, будет являться 6 мая.

Для режимов торгов междилерского репо и репо с Банком России для всех ценных бумаг расчетной ценой на 4 и 5 мая установлена расчетная цена, сформированная по итогам торгов 29 апреля, а расчетной ценой на 6 мая - расчетная цена, сформированная по итогам торгов 30 апреля. По всем сделкам в этих режимах 4 и 5 мая компенсационные взносы не выставляются. Вторая часть сделок репо с КСУ (клиринговый сертификат участия - прим. ТАСС)) и депозитов с ЦК (центральный контрагент - прим. ТАСС), заключенных 30 апреля и 8 мая на срок в один день, будет приходиться на 6 и 12 мая соответственно.

На остальных рынках торги и расчеты проводятся в обычном режиме. При этом 6-8 мая торги на всех рынках проводятся по стандартному расписанию, расчеты по итогам торгов осуществляются ежедневно. Торги не будут проводиться с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на совещании с губернаторами сообщил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая включительно.