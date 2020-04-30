Попова заявила, что случаи заражения коронавирусом на предприятиях в России единичны

"Я хочу сказать, что у нас, к счастью, пока позитивная практика, я надеюсь, что она такой и останется. Количество групповых заболеваний и инфицирований на каких-либо производствах у нас единичное", - сказала она на круглом столе "Индустриальный опыт российских компаний по борьбе с коронавирусом", организованном Российским фондом прямых инвестиций и телеканалом "Россия-24".

Она отметила, что предприятия обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавируса.

"Это и фильтры на входе, измерение температуры и осмотры, это и организация работы так, чтобы люди не могли заразить друг друга, это и образование организаций ячеистым принципом, когда люди контактируют с малым количеством своих коллег, не пересекаясь с другими участками и с людьми на других этапах деятельности. Много-много элементов, которые позволяют обеспечить рабочий процесс на больших предприятиях, и это сегодня удается на системообразующих предприятиях непрерывного цикла и в целом в стране - на стройплощадках, в агропромышленном комплексе", - сказала Попова.

По ее словам, важным элементом является тестирование. "Особенно когда речь идет о вахте, особенно когда речь идет о непостоянных коллективах, которые собираются и потом собираются заново, заканчивают свою вахту", - сказала глава Роспотребнадзора.

"Необходимо было организовать работу так, чтобы на работу приходили здоровые и чтобы на рабочем месте не происходило заражения. Для этого мы с января месяца постоянно актуализируем наши рекомендации о том, как организовать рабочий процесс на производстве, в банковских, офисных структурах, где это необходимо, в центральном офисе, фронт-офисах, на больших строительных площадках так, чтобы она была безопасна", - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что все производства, организовавшие трудовой процесс правильно и своевременно, работают в штатном режиме и не имеют эпидемиологических проблем. На предприятиях, по ее словам, прежде всего очень важно полностью исключить риски заражения людей и допускать только тех, кто не имеет признаков коронавирусной инфекции, что определяется с помощью тестирования. Кроме того, по ее словам, рекомендации по организации рабочего процесса на производстве постоянно обновляются и актуализируются.

"В случае возникновения какого-либо осложнения тоже имеется целый алгоритм, мои коллеги в субъектах четко его знают и соблюдают, поэтому у нас есть ряд примеров, когда при возникновении риска, при возникновении одного заболевшего удается не останавливать процесс в целом, а предприняв все необходимые меры, продолжать работу предприятий", - добавила она.