ЦБ 30 апреля выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Банк России 30 апреля 2020 года выпускает в обращение золотую и две серебряные памятные монеты "Комплекс Храма Воскресения Христова" серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

На одной из серебряных монет изображен Храм Воскресения Христова, на другой - мемориал "Дорога памяти". Номинал обеих монет - 3 рубля, а масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г. Тираж монет составит 4 тыс. экземпляров каждая.

ЦБ РФ также выпускает золотую монету серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", на которой будет изображен Храм Воскресения Христова. Монета, номинал которой составляет 50 рублей, выпустят тиражом 1,5 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 г.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.