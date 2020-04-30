Легкая промышленность может войти в список пострадавших отраслей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассматривает возможность включения текстильной и швейной промышленности в список пострадавших от распространения коронавируса отраслей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Рассматривается вопрос о включении текстильной и швейной промышленности в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции", - отметили в Минпромторге.

Также обсуждаются льготные условия кредитования для российских предприятий легпрома и увеличение размера субсидии на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности продукции таких предприятий.

"Кроме того, изучается возможность обнуления начисленных за 2-й квартал 2020 года страховых взносов на зарплату работников предприятий текстильной и швейной промышленности и установления налоговых каникул для предприятий сроком на шесть месяцев", - сообщили в министерстве, добавив, что обсуждается и финансирование мероприятий Комплексной программы поддержки производства изделий из льна на период до 2025 года.

В Минпромторге добавили, что предложения Торгово-промышленной палаты о расширении перечня пострадавших от коронавируса отраслей и о мерах дополнительной поддержи "требуют внимательного рассмотрения".

О пострадавших отраслях

Сейчас в список наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом включено 11 отраслей, в том числе авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; деятельность в области здравоохранения, стоматологическая практика; розничная торговля непродовольственными товарами.