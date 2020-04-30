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Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал упала до 120,5 млрд рублей

Прибыль на обыкновенную акцию банка за отчетный период составила 5,6 рубля

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - март 2020 года упала по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 46,8%, до 120,5 млрд рублей на фоне увеличения отчислений банка в резервы, следует из сообщения кредитной организации.

"Принимая во внимание высокую степень неопределенности, в которой оказался весь мир, мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы, что повлияло на финансовый результат группы. Тем не менее, Сбербанк заработал прибыль в размере 120,5 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала выше 10%. Мы встречаем этот кризис хорошо подготовленными: как в части ликвидности, так и достаточности капитала", - отметил зампред правления банка Александр Морозов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Сбербанка, прибыль на обыкновенную акцию банка за отчетный период составила 5,6 рубля, снизившись на 46,9%.

Рентабельность капитала составила 10,6%, рентабельность активов - 1,5%. Консолидированный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 6,5%, до 23,2 трлн рублей.

Чистые процентные доходы за первый квартал составили 371,9 млрд рублей, показав рост на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Процентные доходы увеличились по итогам первого квартала на 0,5% в годовом выражении, до 583,4 млрд рублей на фоне роста кредитного портфеля на 11,2% год к году до 23,2 трлн рублей (на 6,7% в годовом выражении без учета влияния валютной переоценки) при постепенном снижении доходности.

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