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Сбербанк, "Яндекс", "Группа ГАЗ" и "КамАЗ" создали план нормативной базы о беспилотниках

По данным компаний, план разделен на три этапа, в частности, в 2020 году предполагается существенно расширить условия тестирования

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сбербанк и "Яндекс" совместно с "Группой ГАЗ" и ПАО "КамАЗ" подготовили план развития законодательства для беспилотного транспорта. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

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"Сбербанк и "Яндекс" совместно с "Группой ГАЗ" и ПАО "КамАЗ" подготовили план совершенствования нормативно-правовой базы в сфере развития автоматизированных транспортных средств. План включает проведение около 30 технологических и нормативных мероприятий для поэтапного перехода от тестирования к полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным компаний, план разделен на три этапа. Так, в 2020 году предполагается существенно расширить условия тестирования, в 2021 году - разработать нормативные и технологические условия для перехода от опытной эксплуатации к полноценной, а на последнем этапе, начиная с 2022 года, создать условия для полноценной эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств. План направлен Министерству транспорта, Министерству промышленности и торговли, Министерству внутренних дел и Министерству экономического развития.

Ранее "КамАЗ", Сбербанк (подразделение Sber Digital Auto) и "Яндекс" совместно разработали проект изменений в постановление правительства №1415, который должен расширить условия опытной эксплуатации высокоавтоматизированных автомобилей для ускорения развития и внедрения технологий беспилотного движения в России. Проект подразумевает создание условий для тестирования транспортных средств без водителя внутри и использование беспилотных автомобилей в сервисах в отдельных субъектах РФ.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что, если такой план будет реализован, условия для развития технологий автоматизированного движения в России станут одними из самых комфортных и эффективных в мире.

Регулирование беспилотного авто в РФ

Как говорится в перечне поручений, опубликованном 3 апреля на сайте Кремля, глава государства потребовал до 31 мая 2020 года от кабинета министров "с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ".

Гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож на встрече президента с инвесторами 11 марта отмечал, что в Китае или США регулирование в сфере беспилотного транспорта призвано сделать страну передовой в этой области, в результате чего "в той же Америке можно ездить по обычным городам совсем без водителя", а в России законодательство этого не позволяет. Волож в связи с этим предложил принять в РФ соответствующие нормы, чтобы, по его словам, опережающее технологическое регулирование было таким же конкурентным преимуществом, как сама технология.

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