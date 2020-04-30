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В Гознаке отложили покупку автомобиля для петербургского филиала после обращения ОНФ

Компания планировала купить Audi A8 за 7,75 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. АО "Гознак" решил отложить закупку автомобиля представительского класса для своего санкт-петербургского филиала, на которую ранее обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-служба компании.

Ранее Народный фронт сообщил, что активисты бюро расследований ОНФ попросили Гознак объяснить покупку Audi A8 для санкт-петербургского монетного двора за 7,75 млн рублей.

"Нами было получено письмо от депутата Государственной думы А. А. Гетта (является координатором бюро расследований ОНФ - прим. ТАСС) с просьбой дать оценку целесообразности данной закупки. Исходя из всего вышеизложенного, обсуждаемую закупку было решено отложить. Компания дополнительно проанализирует возможность дальнейшей эксплуатации имеющегося в распоряжении автомобиля. По результатам проведенного анализа будет принято окончательное решение о целесообразности приобретения нового автомобиля представительского класса в текущем году", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что извещение о проведении аукциона на приобретение автомобиля представительского класса было опубликовано 23 апреля. "Машина, приобретаемая в рамках обсуждаемой закупки, покупается не в дополнение к уже существующему автопарку, а на замену выработавшего свой ресурс аналогичного автомобиля с пробегом более чем в 200 тыс. км", - отмечается в пресс-релизе.

При этом в компании обратили внимание, что производят продукцию не только для России, но и на внешние рынки, а это подразумевает регулярный прием иностранных делегаций, возглавляемых руководителями национальных банков и крупными чиновниками этих стран. "Все это требует наличия необходимой инфраструктуры, в том числе автомобилей представительского класса", - подчеркивается в пресс-релизе.

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РоссияСанкт-Петербург
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