МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ продлил до 1 июля обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия, эта мера коснется около 180 тыс. клиентов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ продлевает обслуживание пластиковых карт с истекшим сроком действия до 1 июля 2020 года, согласно рекомендациям ЦБ РФ. Продолжить пользоваться своим пластиком смогут около 180 тыс. клиентов, которые не успели получить перевыпущенную кредитную или дебетовую карту", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что продленные карты можно использовать для снятия и пополнения в банкоматах, операций в мобильном и интернет-банке, а также оплаты покупок.

Кроме того, ВТБ продлил срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены. После завершения периода самоизоляции клиенты смогут получить новые карты в офисах банка.

В конце марта сообщалось, что ВТБ прорабатывает механизм, который позволит клиентам использовать банковские карты с истекшим сроком действия.