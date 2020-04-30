{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ВТБ продлил до 1 июля обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия

В банке сообщили, что эта мера коснется около 180 тыс. клиентов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ продлил до 1 июля обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия, эта мера коснется около 180 тыс. клиентов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"ВТБ продлевает обслуживание пластиковых карт с истекшим сроком действия до 1 июля 2020 года, согласно рекомендациям ЦБ РФ. Продолжить пользоваться своим пластиком смогут около 180 тыс. клиентов, которые не успели получить перевыпущенную кредитную или дебетовую карту", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что продленные карты можно использовать для снятия и пополнения в банкоматах, операций в мобильном и интернет-банке, а также оплаты покупок.

Кроме того, ВТБ продлил срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены. После завершения периода самоизоляции клиенты смогут получить новые карты в офисах банка.

В конце марта сообщалось, что ВТБ прорабатывает механизм, который позволит клиентам использовать банковские карты с истекшим сроком действия.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Кабмин выделит 12 млрд руб. на поддержку застройщиков для ДОМ.РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС