AB InBev Efes вложит $10 млн в новую производственную линию на заводе в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Новую производственную линия запустят на пивоваренном производстве AB InBev Efes в Ульяновске, в проект вложат $10 млн. Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с руководством филиала компании в регионе, сообщили в четверг журналистам в Корпорации развития региона.

"Проект по запуску на ульяновском предприятии бренда Bud позволит создать новые рабочие места и более чем на 20% увеличить объем загрузки производственных мощностей, стимулировать закупки сырья у местных сельхозпроизводителей. Общий объем инвестиций в проект составит порядка $10 млн", - отметили в корпорации.

По словам губернатора региона, подобные проекты позволяют увеличивать уровень занятости в экономике региона. Как отметил губернатор, компания планирует завершить инвестиционный проект в течение года, несмотря на сложную ситуацию, вызванную распространением коронавируса. "Одно рабочее место в пивоваренном производстве в Ульяновской области создает порядка 10-12 рабочих мест в смежных отраслях экономики региона, включая сельское хозяйство", - привели слова Морозова в его пресс-службе.

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева добавила, что AB InBev Efes - один из крупнейших налогоплательщиков региона. "Только за первый квартал 2020 года компания нарастила объем акцизов, поступивших в областной бюджет, до 564 млн рублей или на 23%", - процитировали Алексееву в пресс-службе правительства региона.

Как уточнил руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, в ходе реализации нового инвестпроекта компания сотрудничает с регионом в сфере возобновляемых источников энергии. "Компания ставит перед собой цель по переходу на 100% возобновляемые источники энергии. Ульяновский завод AB InBev Efes уже закупает у компании Fortum "зеленую" электроэнергию, произведенную на территории ульяновского ветропарка", - привели слова Васина в корпорации.

Пивоваренный завод компании AB InBev Efes расположен на территории промышленной зоны "Заволжье" в Ульяновске. Его строительство началось в 2008 году, весной 2009 года предприятие выпустило первую партию готовой продукции. Общий объем инвестиций в строительство завода составил более 8 млрд рублей. Производственная мощность предприятия составляет 3 млн гектолитров.

О компании

AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. AB InBev Efes располагает в России пивоваренными заводами во Владивостоке, Волжском (Волгоградская область), Иваново, Казани, Калуге, Клину (Московская область), Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске. На территории Украины у компании три пивоваренных завода: в Чернигове, Николаеве, Харькове.