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Последние перед выходными торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом индексов

Индекс "Шанхай композит" поднялся на 1,33%, индекс "Шэньчжэнь компонент" вырос на 1,97%

ШАНХАЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершилась в четверг повышением основных индексов на фоне публикации данных по индексу деловой активности (PMI) непроизводственного сектора экономики страны за апрель и роста котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже. Соответствующая динамика зафиксирована на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" вырос на 1,33%, до 2860,08 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 0,60%. Самый большой рост отмечен по сводным индексам информационных (4,89%) и телекоммуникационных (4,57%) технологий. Спад на уровне 0,60% при этом зафиксирован по сводному индексу фармацевтических компаний.

Несмотря на публикацию данных о снижении в первом квартале на 48,4% выручки одного из лидеров китайской автомобильной индустрии компании SAIC Motor, ее акции по итогам торгов в четверг поднялись в цене на 4,48%, до 18,9 юаня за единицу. На 5,84%, до 7,25 юаня за единицу подорожали акции авиакомпании Air China на фоне прогнозируемого роста пассажиропотока на майские праздники.

В плюсе завершились торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 1,97%, до 10721,78 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 поднялся на 1,18%.

Положительная динамика на биржах Шанхая и Шэньчжэня отмечена после публикации Государственным статистическим управлением КНР данных по индексу деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая, который в апреле повысился на 0,9 процентных пункта (п. п.), до 53,2. Соответствующий показатель свидетельствует о постепенном восстановлении сферы услуг в стране на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Наибольшая активность отмечена в сфере IT-услуг и программного обеспечения, электронной коммерции, сферы общественного питания. Гостиничный бизнес, отрасль культуры, спорта и развлечений пока восстанавливаются более медленными темпами.

Участники рынка также позитивно восприняли рост ключевых индексов на 2-3,5% на фондовых рынках в США и повышение цены на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне. Инвесторы на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня при этом продолжают проявлять осторожность на фоне пандемии коронавируса в мире и внимательно отслеживают принимаемые правительствами стимулирующие пакеты мер по поддержке экономики. Торги на биржах материкового Китая на прошедшей неделе проходили без резких колебаний.

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