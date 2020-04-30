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USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

В результате обмена долей акций основатель "ИКС Холдинга" Антон Черепенников получит 10% "ЮэСэМ Телекома"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. USM Алишера Усманова приобретет 100% многопрофильной IT-группы "ИКС Холдинг" у ее менеджмента через свое подразделение "ЮэСэМ Телеком". В результате обмена долей акций основатель "ИКС Холдинга" Антон Черепенников получит 10% "ЮэСэМ Телекома", говорится в сообщении USM.

Также в результате сделки 80% акций "ЮэСэМ Телекома" останется во владении USM, еще 10% - у генерального директора USM Ивана Стрешинского. "Группа "ИКС Холдинг" станет подразделением "ЮэСэМ Телеком". Холдинговую компанию "ЮэСэМ Телеком" возглавит Иван Стрешинский", - отмечается в сообщении.

В марте холдинг USM - ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" - в рамках сделки по консолидации стал владельцем 100% мобильного оператора "Мегафон" через свое подразделение "ЮэСэМ Телеком".

В сообщении отмечается, что Черепенников сохранит позицию гендиректора в "ИКС Холдинге", а Геворк Вермишян - должность гендиректора "Мегафона". При этом Черепенников займет в "ЮэСэМ Телеком" должность операционного директора и войдет в совет директоров "Мегафона".

Сделка по приобретению структурами USM "ИКС Холдинга" будет завершена в течение 2020 года.

О компании

"ИКС Холдинг" - российская многопрофильная ИТ-группа, в которую входит 27 компаний, объединенных в пять субхолдингов, - YADRO, Nexign, "Цитадель", "Криптонит" и "Форпост". Компании, входящие в группу, занимаются разработкой решений, включая системы хранения данных, информбезопасность, криптографию и квантовые технологии, цифровую трансформацию крупных предприятий, системы поддержки мобильных операторов, продукты на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

"ИКС Холдинг" и "Мегафон" реализуют схожие проекты в области работы с big data, цифровых услуг для потребителей, бизнеса и госструктур. Кроме того, "ИКС Холдинг" - крупнейший поставщик "Мегафона" по ключевым продуктам и услугам.

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