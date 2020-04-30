В Крыму выдали первую ипотеку со сниженной процентной ставкой

СИМФЕРОПОЛЬ/СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, выдал первый ипотечный кредит с господдержкой и сниженной процентной ставкой, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации. Новая программа поможет поддержать спрос на жилье, однако предложенные условия льготной ипотеки подойдут далеко не всем, уверены опрошенные ТАСС представители властей и строительной отрасли.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты. Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля: ее можно оформить до 1 ноября при покупке квартиры в новостройке. Согласно программе, льготная ставка будет распространятся на весь срок кредита, первоначальный взнос должен будет составлять не менее 20%.

"РНКБ банк выдал первый кредит на сумму 1,6 млн рублей сроком на 25 лет для покупки квартиры в рамках новой ипотечной программы госсубсидирования на покупку жилья в новостройках по ставке 6,5% годовых", - говорится в сообщении.

Первые заемщики выбрали квартиру в симферопольском квартале "Крымская Роза". Сделка была оформлена в короткие сроки благодаря тому, что слаженно сработали сотрудники РНКБ, Госкомрегистра Республики Крым и компании-застройщика - холдинга "Монолит".

В банке уточнили, что всего для участия в новой ипотечной программе в РНКБ подали заявления более 500 семей, общая сумма, на которую поданы заявки, составляет порядка 1 млрд рублей. Лимит для Крыма и Севастополя, как и для большинства регионов РФ, составляет 3 млн рублей. Однако приобрести на эти средства можно строящееся или готовое жилье только у юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве. В других банках, работающих в Крыму и Севастополе, по таким программам пока либо не собираются выдавать ипотеку, либо прорабатывают варианты.

Как сообщал ранее ТАСС исполнительный директор Ассоциации застройщиков республики Александр Бычков, в Крыму снижения ставок по ипотеке ждали давно. Он пояснял, что в регионе из-за международных санкций не представлены крупные игроки, такие как ВТБ или Сбербанк, и это отрицательно сказывается на доступности ипотеки. Пандемия усугубила ситуацию, так как финансовые возможности покупателей снизились, а следом "просели" и застройщики.

Спрос на ипотеку

При этом, по данным РНКБ, спрос на приобретение жилья в кредит в регионе растет. "За первый квартал 2020 года было выдано более 1,4 тыс. ипотечных кредитов, что в два раза превышает количество выданных кредитов за аналогичный период 2019 года", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления банка Николая Билана.

Заместитель председателя совета министров - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико выразила надежду, что новая ипотечная программа "поможет увеличить объемы жилищного строительства" в регионе даже в текущей обстановке. "Ипотека очень востребована. Много у нас молодых семей, нуждающихся в приобретении жилья. На сегодняшний день ставка 6,5% - это совершенно небольшие деньги на рынке", - отметила она в разговоре с ТАСС.

Ранее замминистра строительства и архитектуры республики Максим Скорин сообщал агентству, что власти Крыма планируют увеличить на 30% строительство жилья, в том числе и многоквартирных домов к 2024 году. Всего в 2019-2024 года ко вводу планируется более 3,5 млн кв. м жилья, что на 30% больше, чем в 2014-2018 года. При этом около 2 млн кв. м нового жилья будет приходиться на многоквартирные жилые дома.

В Севастополе также считают, что смягчение условий по ипотеке позволило бы получить свое жилье многим семьям города. Председатель комитета Заксобрания Севастополя по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова рассказала, что в городе очень много семей, которые не могут сразу приобрести квартиру и вынуждены снимать жилье, например, переехав из других регионов. Однако, как отметила депутат, существует множество факторов, которые влияют на возможность воспользоваться предлагаемой банками программой ипотеки.

"У нас очень дорогая недвижимость. Если условием будет исключительно первичное жилье, то это будет сложно, вторичка как-то немножко дешевле. Также есть вопрос о сумме первоначального взноса. Очень много, помимо этой замечательной ставки, значат остальные условия", - пояснила она.