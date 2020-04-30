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Новосибирская область попросит Минсельхоз расширить список несвязанной поддержки аграриям

В регионе надеются, что министерство включит в получателей федеральных субсидий агропредприятия, на которых работает до 250 человек

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Парламентарии Новосибирской области направят в Минсельхоз РФ обращение с просьбой изменить критерии предоставления субсидии из федерального бюджета регионам на оказание несвязанной поддержки аграриям, занимающихся растениеводством. В связи со сложной экономической ситуацией необходимо пересмотреть критерии численности работников предприятий - получателей такой поддержки со 100 до 250 человек, сообщил в четверг на сессии регионального заксобрания заместитель председателя аграрного комитета Денис Субботин.

"Учитывая сложность социально-экономической ситуации в регионе, в том числе, связанных с эпидемиологической ситуацией, принято решение обратиться к министру сельского хозяйства РФ Патрушеву Дмитрию Николаевичу о внесении изменений в постановление правительства РФ о расширении категории получателей субсидии, включения в эту категорию сельхозпредприятий с численностью до 250 работников", - сказал Субботин.

Он пояснил, что 1 января 2020 года вступило в силу постановление правительства РФ, вносящее изменение в госпрограмму развития сельского хозяйства. Таким образом, изменились правила распределения субсидии из федерального бюджета регионам на оказание несвязанной поддержки растениеводов. Получателями субсидии определены сельхозпроизводители с численностью работников до 100 человек и с годовой выручкой не более 800 млн рублей. По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, которые привел Субботин, свыше 90 сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области были лишены такой поддержки из-за несоответствия критерию по численности.

"При этом на долю этих предприятий приходится более 400 тыс. га посевной площади Новосибирской области, это именно те предприятия, которые являются основными работодателями, налогоплательщиками в сельских поселениях, это сельхозпредприятия с круглогодичным производственным циклом", - сказал Субботин.

Заместитель председателя аграрного комитета добавил, что получение субсидии будет стимулировать предприятия на сохранение и увеличение посевных площадей.

Теги
РоссияНовосибирская областьПатрушев, Дмитрий Николаевич
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