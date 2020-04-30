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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Хранилища нефти США заполнены почти на две трети

Сейчас в них находится около 397,9 млн баррелей нефти
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© EPA-EFE/TANNEN MAURY

ТАСС, 30 апреля. Нефтяные хранилища США заполнены на 61% по состоянию на 24 апреля. Об этом говорится в сообщении Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

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Сейчас в хранилищах находится около 397,9 млн баррелей нефти. Максимальная вместимость составляет 653,5 млн баррелей, следует из данных ведомства.

Хранилища в Кушинге (штат Оклахома) заполнены на 81% (61,3 млн баррелей). Использование хранилищ на побережье Мексиканского залива и на Среднем Западе составляет соответственно 60% и 65% (221,6 и 111,8 млн баррелей), говорится в сообщении EIA.

За период с 13 марта по 24 апреля запасы нефти в США выросли на 16% - на 73,9 млн баррелей. Запасы сырья в США сейчас выше, чем в среднем за предыдущие пять лет для этого времени года, но все еще находятся в пределах пятилетнего диапазона.

Ранее ведомство прогнозировало, что цена июньского фьючерса на нефть марки WTI может подвергнуться высокой волатильности вслед за стоимостью майского контракта из-за переполненности хранилищ в Кушинге.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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