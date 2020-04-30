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Торговая сеть "Дикси" запустила доставку продуктов

Доставка будет осуществляться при минимальной сумме заказав в 500 рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Торговая сеть "Дикси" на фоне пандемии коронавируса запустила собственную экспресс-доставку, планируется до конца 2020 года выйти с сервисом во все города присутствия, говорится в сообщении.

"С 1 мая экспресс-доставка продуктов будет доступна из магазинов "Дикси" в Москве. К концу месяца к сервису доставки подключатся магазины в Московской области. До конца 2020 года зона покрытия сервиса охватит все регионы присутствия ГК "Дикси", - говорится в сообщении. Доставка осуществляется при минимальной сумме заказав в 500 рублей. Стоимость услуги 150 рублей, максимальный объем одного заказа - 10 кг.

"Ограничения, связанные с пандемией, вызвали необходимость развернуть новый сервис в беспрецедентно короткие сроки, и мы приняли этот вызов", - отметил вице-президент по IT и цифровой трансформации ГК "Дикси" Кирилл Бондаренко.

Группа компаний "Дикси" (входит в DKBR Mega Retail Group, которая также управляет сетями "Бристоль" и "Красное & Белое") управляет 2,6 тыс. магазинов, включая магазины "у дома" "Дикси", магазины сети "Виктория" и компактные гипермаркеты "Мегамарт" и "Минимарт". Магазины группы работают в 755 городах на территории Центрального, Северо-Западного, Уральского округов, а также в Калининградской области.

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