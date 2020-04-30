Основной индекс Тайваньской биржи по итогам торгов вырос на 2%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Основной индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX по итогам торгов в четверг поднялся на 2,04%. Об этом свидетельствуют данные этой площадки.

К моменту завершения торгов TAIEX вырос до 10 992 пунктов, набрав за день почти 220 пунктов. Это наивысшая отметка за последние шесть недель. Объем торгов акциями составил 229,08 млрд тайваньских долларов (около $7,68 млрд).

Положительная динамика на Тайваньской фондовой бирже наблюдается на фоне замедления распространения коронавируса на острове. За последние пять суток там не было выявлено ни одного нового случая заражения. Общее число инфицированных коронавирусом на острове составляет 429 (343 случая завозного заражения, из которых 31 связан со вспышкой на корабле Panshí), умерли шестеро.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.