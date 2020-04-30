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Малый и средний бизнес получит поддержку для реструктуризации долгов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бюджетам субъектов выделят 2 млрд рублей на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики получат поддержку в виде льготных микрозаймов и помощи в реструктуризации долгов.

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Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги, - сказал Мишустин. - Мы выделим 2 млрд рублей бюджетам субъектов РФ на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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