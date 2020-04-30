Частные медицинские организации получат 577 млн руб. на помощь пожилым

"Сегодня рассмотрим вопрос о распределении 577,5 млн рублей между 9 регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет", - сказал Мишустин. По его словам, "в коммерческих медицинских центрах работают почти 100 тыс. врачей". "Чтобы вовлечь их в медицинское наблюдение за гражданами на дому в рамках национального проекта "Демография", с этого года мы запустили отдельный пилотный проект в рамках первого этапа в 9 регионах выбрано 33 частные медорганизации, которые обеспечат медицинское наблюдение за 3,5 тыс. пожилых граждан", - отметил председатель правительства.

По мнению главы кабинета министров, "в нынешних условиях, когда государственная система здравоохранения испытывает повышенную нагрузку из-за новой коронавирусной инфекции, такой проект становится особенно важным". "Министерством труда объявлен новый конкурс по отбору частных медицинских организаций для участия в этом проекте", - сказал председатель правительства. Он поручил регионам "активно использовать ресурс таких организаций, привлекать к работе со старшим поколением".

Как ранее сообщала пресс-служба правительства, принятие проекта позволит обеспечить в ряде субъектов России оказание лицам в возрасте 65 лет и старше медико-социальных услуг, включающих посещение на дому, проведение медицинского осмотра, диспансерного наблюдения, выполнение медицинских манипуляций и инструментальных исследований, организацию вакцинации, содействие в получении лекарственных препаратов, паллиативной медицинской помощи.