Кабмин продлил срок представления сведений о доходах руководителей госучреждений

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 августа 2020 года срока представления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах и имуществе. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года", - говорится в постановлении.

17 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который переносит сроки отчета чиновников о доходах и имуществе на срок до 1 августа включительно.

Высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля), и после проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти в течение 14 дней. Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году.

В 2013 году вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах - о каждой сделке по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последних года. Сообщать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 марта сообщал ТАСС, что Путин уже подал в установленные законодательством сроки декларацию о доходах за 2019 год.