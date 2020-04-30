Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, оставшихся за рубежом из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер. По его словам, эти средства, как и выделенные ранее, пойдут на оплату проживания, питания и на другие неотложные нужды, в том числе на продление виз и других документов.

"Правительство продолжает принимать необходимые меры по вывозу наших граждан из-за рубежа с соблюдением соответствующих санитарных ограничений", - подчеркнул Мишустин.