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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эти средства пойдут на оплату проживания, питания и на другие неотложные нужды, в том числе на продление виз и других документов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, оставшихся за рубежом из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер. По его словам, эти средства, как и выделенные ранее, пойдут на оплату проживания, питания и на другие неотложные нужды, в том числе на продление виз и других документов.

"Правительство продолжает принимать необходимые меры по вывозу наших граждан из-за рубежа с соблюдением соответствующих санитарных ограничений", - подчеркнул Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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