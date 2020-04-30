{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На кредиты бизнесу, выпускающему товары для борьбы с COVID-19, выделят 15 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что речь идет об оборудовании для диагностики и выявления коронавируса, профилактики и лечения, средствах индивидуальной защиты, лекарствах и медицинских изделиях

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство выделит 15 млрд рублей на кредиты предприятиям, выпускающим товары для борьбы с коронавирусом, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня также выделим 15 млрд рублей Российскому фонду технологического развития. Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и потребляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса", - сказал он.

Мишустин уточнил, что речь идет об оборудовании для диагностики и выявления вируса, профилактики и лечения, средствах индивидуальной защиты, лекарствах и медицинских изделиях. "Часть денег направим на закупку готовой продукции за рубежом. Также будут профинансированы проекты по внедрению новых технологий, созданию новых продуктов и импортозамещающие производства", - сказал премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС