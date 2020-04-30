На кредиты бизнесу, выпускающему товары для борьбы с COVID-19, выделят 15 млрд рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство выделит 15 млрд рублей на кредиты предприятиям, выпускающим товары для борьбы с коронавирусом, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Сегодня также выделим 15 млрд рублей Российскому фонду технологического развития. Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и потребляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса", - сказал он.

Мишустин уточнил, что речь идет об оборудовании для диагностики и выявления вируса, профилактики и лечения, средствах индивидуальной защиты, лекарствах и медицинских изделиях. "Часть денег направим на закупку готовой продукции за рубежом. Также будут профинансированы проекты по внедрению новых технологий, созданию новых продуктов и импортозамещающие производства", - сказал премьер.