Игровое подразделение Mail.ru Group вложит до $10 млн в разработку гиперказуальных игр

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Международный игровой бренд MY.GAMES (входит в Mail.ru Group) поддержит разработчиков минималистичных мобильных (гиперказуальных) игр, выделив им до $10 млн в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Гиперказуальные игры отличаются от обычных минимализмом в игровом процессе и дизайне, мгновенным (без лишних заставок, сюжетных вставок и обучения) доступом и простой моделью монетизации, которая не подразумевает, что игрок должен будет платить за контент. Игры подобного жанра последние два года входят в топы по скачиваниям на платформах App Store и Google Play.

"MY.GAMES не только возьмет на себя полное сопровождение продуктов до и после релиза, но и предоставит студиям финансовую, продуктовую и маркетинговую экспертизу на всех этапах создания проекта. Каждая команда может получить до $50 тыс. на доработку своего проекта и маркетинговый бюджет, достаточный для обеспечения десятков миллионов установок по всему миру. Компания планирует инвестировать в инициативу до $10 млн в 2020 году", - отмечается в сообщении.

В результате партнерства и MY.GAMES, и разработчики получают долю от доходов от новых игр. Так, с момента релиза разработчик может рассчитывать на сумму до 60% чистой прибыли от своей игры. Чтобы подать заявку на сотрудничество, разработчикам нужно заполнить специальную форму на сайте компании.

По словам директора по маркетингу и рекламе стратегических проектов MY.GAMES Елены Григорян, объем рынка гиперказуальных игр уже превысил $1 млрд в год.

О компании

MY.GAMES - международный игровой бренд, который объединяет 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, более 1,8 тыс. сотрудников и 13 внутренних студий разработки. MY.GAMES создает игры для компьютеров, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более 60 проектами, всего в ее портфолио более 150 игр, в которых зарегистрированы более 605 млн пользователей. Кроме того, компания развивает собственные медиаресурсы и игровую платформу MY.GAMES Store, профильное инвестиционное подразделение, игровые и киберспортивные сервисы и другое.

В целом игровой сегмент Mail.ru Group занимает значительную часть в структуре холдинга. По итогам первого квартала доходы от игрового сегмента Mail.ru Group составили 7,9 млрд рублей, или 35% от общей выручки холдинга.