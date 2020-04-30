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Кабмин утвердит четкие правила для поддержки системообразующих предприятий

Правительственная комиссия утвердила отраслевые списки из 1,1 тыс. предприятий

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство утвердит четкие и прозрачные правила, на основании которых будут приниматься решения по мерам поддержки системообразующих предприятий. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что среди мер поддержки таких компаний - кредиты по льготной ставке не более 5%. "Суммарный объем таких кредитов определен в общей сумме до 400 млрд [рублей], они будут выдаваться прежде всего на пополнение оборотных средств", - сказал премьер. Он добавил, что находящиеся в зоне особого риска системообразующие предприятия смогут претендовать и на другие виды поддержки, в том числе на отсрочку уплаты налогов и на госгарантии для реструктуризации кредитов.

"Будет подписано постановление правительство, утверждающее четкие и прозрачные правила отбора таких предприятий, на основании которых будут приниматься окончательные решения по их поддержке", - сказал Мишустин.

Он отметил, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила отраслевые списки из 1,1 тыс. системообразующих предприятий, которые обеспечивают занятость большого числа людей. Мониторинг их финансово-экономического состояния и помощь этим предприятиям позволят поддержать рынок труда и быстро вернуться к нормальному ритму экономической жизни после снятия всех ограничений, подчеркнул Мишустин.

Кроме того, как сообщил премьер-министр, дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу. "Помимо кредитов по нулевой ставке, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги, - сказал Мишустин. - Мы выделим 2 млрд рублей бюджетам субъектов РФ на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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