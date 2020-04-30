Apple и Google выпустили инструменты создания приложений мониторинга контактов зараженных

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американские корпорации Apple и Google представили первичный набор инструментов разработки приложений для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом. Об этом сообщает в среду интернет-портал The Verge .

По его информации, бета-версия интерфейса прикладного программирования (API), над созданием которого две компании трудятся в тесном сотрудничестве, направлена узкому кругу разработчиков. В первую очередь, речь идет о специалистах, которые создают мобильные приложения для врачей и организаций, работающих в сфере здравоохранения.

Ранее Apple и Google заявили о том, что объединяют силы с целью помочь медицинским работникам отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом. К середине мая они обещают разработать технологию, которая позволяет делать это с помощью беспроводной связи Bluetooth. Специально для внедрения этой технологии компании выпустят полноценную версию API, который позволит ей функционировать на устройствах с операционными системами Android и iOS.

Представленный в среду усеченный набор инструментов позволит разработчикам подготовиться к созданию программ, поддерживающих технологию мониторинга контактов инфицированных. По оценке The Verge, на это может уйти несколько недель. Впоследствии приложения будут доступны для скачивания в виртуальных магазинах Apple и Google.

Обе корпорации в предстоящие месяцы намерены превратить свои наработки в сложный многофункциональный инструмент, предназначенный для помощи врачам в отслеживании контактов больных. Для претворения этого этапа проекта в жизнь потребуется существенно большее число участников.