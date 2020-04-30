Китай потребовал прекратить "нечестную дискриминацию" телекоммуникационных компаний в США

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Китайские власти требуют от американского руководства прекратить несправедливую дискриминацию четырех телекоммуникационных компаний КНР, осуществляющих деятельность на территории США. Об этом заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Мы настаиваем, чтобы американская сторона прекратила прикрываться принципами защиты национальной безопасности, <…> создавая удобный предлог для оказания давления на предприятия КНР, которые осуществляют в Соединенных Штатах законную деятельность, - подчеркнул он на еженедельном брифинге. - Подобные дискриминирующие меры не только [негативно] отражаются на инвестициях китайских компаний в США, но и подрывают инвестиционную репутацию этой страны среди коммерческих организаций всех прочих государств".

Гао Фэн напомнил, что Вашингтон совершает большую ошибку, используя правительственные рычаги для ущемления прав бизнеса. "Нельзя придерживаться неравноправного подхода в отношении разных предприятий только исходя из различий в системах социального устройства и собственности других государств. Соединенные Штаты должны обеспечить открытую, равноправную и недискриминирующую атмосферу для коммерческой деятельности компаний всех стран", - подытожил он.

24 апреля Федеральная комиссия по связи США (FCC) сообщила, что американские власти пригрозили лишить лицензий четыре телекоммуникационные компании Китая, которые должны продемонстрировать, что "не находятся под влиянием и контролем китайского правительства". Разбирательство коснулось China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks и ComNet. По словам главы FCC Аджита Пая, нынешний шаг "отражает глубокую обеспокоенность", разделяемую министерствами юстиции, внутренней безопасности, обороны, торговли, а также Госдепартаментом США и аппаратом американского представителя на торговых переговорах.