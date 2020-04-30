Путин проведет онлайн-встречу с волонтерами и совещание по экономике

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в четверг проведет онлайн-встречу с волонтерами, принимающими участие в работе по борьбе с пандемией коронавируса, а также совещание по экономическим вопросам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин проведет большое общение онлайн с волонтерами, представителями НКО и бизнеса, которые занимаются социально ориентированными делами и проявляют себя в нынешние тяжелые дни, связанные с эпидемией", - сказал он. Представитель Кремля добавил, что планируется свободное общение, "много разных точек на связи".

По словам Пескова, во второй половине дня глава государства "проведет совещание по экономическим вопросам". "Президент продолжает заниматься экономикой", - добавил он, анонсировав "внушительный состав" участников мероприятия, в числе которых премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также представители администрации президента и члены правительства.