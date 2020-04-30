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КС рекомендовал регламентировать вопрос уничтожения производителями остатков спирта

При этом Конституционный суд признал не противоречащими основному закону страны нормативные акты, регулирующие производство и оборот этилового спирта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ признал не противоречащими основному закону страны нормативные акты, регулирующие производство и оборот этилового спирта, однако рекомендовал федеральным законодательным органам власти четко регламентировать процедуру уничтожения организациями остатков этилового спирта по истечении лицензии на его производство. Об этом говорится в постановлении КС.

"Федеральный законодатель не лишен возможности дальнейшего совершенствования правового регулирования вопросов оборота этилового спирта. Так, в отношении последствий прекращения действия лицензии для организаций - производителей этилового спирта он вправе расширить круг законных способов распорядиться образовавшимися у них остатками данной продукции. Он также вправе регламентировать процедуру уничтожения организацией-налогоплательщиком остатков этилового спирта, например, предусмотрев возможность участия представителя уполномоченного государственного органа в этой процедуре или конкретный способ ее фиксации", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, КС рассмотрел обращение компании "Центр-продукт", которая требовала признать противоречащими конституции пункт 1 статьи 193, пункт 4 статьи 195 Налогового кодекса РФ и пункт 5 статьи 20 федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", на основании которых она была оштрафована.

Компания занималась производством спиртосодержащей продукции, ее лицензия истекла, и она должна была уничтожить остатки. Однако факт уничтожения ей доказать не удалось, и налоговая служба начислила ей недоимку по акцизу по максимальному тарифу, пени и штраф. Фирма оспорила это решение в арбитражном суде, однако он признал действия налоговой законными. После этого компания обратилась в КС, указав на то, что российские законы, которые не разрешают в течение двух месяцев после окончания срока действия лицензии продать остатки спиртовой продукции ущемляют права производителя.

КС в постановлении указал, что окончание лицензии на производство спирта не может считаться для предпринимателей неожиданностью и поэтому требование закона продать изготовленное до окончания лицензии не ущемляет их права. Суд также указал, что лицензия может быть продлена, что гарантирует их право на уже изготовленную продукцию. Вместе с тем КС отметил, что для предотвращения подобных споров в будущем в законах можно регламентировать процедуру уничтожения остатков.

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