Отели Юга РФ планируют сохранить all inclusive после пандемии и ищут новые гибкие тарифы

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Отели южных регионов России, где традиционно развит пляжный и семейный туризм, разрабатывают новые более гибкие тарифы, которые они предложат после пандемии, и не планируют отказываться от популярной модели all inclusive ("все включено"), сообщили ТАСС представители отрасли.

Отели сохранят формат "все включено"

Опрошенные ТАСС отельеры отмечают, что формат "все включено" был удобен для многих россиян и пользовался большой популярностью, а это значит, что отменять его после возобновления работы курортов нет смысла.

"Снижение спроса возможно, как временное явление, связанное больше с сокращением доходов. Но надо понимать, что создание формата all inclusive - одно из главных достижений мировой туриндустрии за последние полвека. Оно сделало доступным для среднего класса "пятизвездочный отдых", а для родителей - беззаботный отдых с детьми. И пока не появится новый столь же комфортный формат, all inclusive, а тем более ultra all inclusive, будут востребованы", - уверен президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева отметила, что именно увеличение количества средств размещения, работающих по системе "все включено", влечет за собой рост турпотока на курорты Кубани. В таких отелях номера приходится бронировать заранее - от двух недель до месяца. Наибольшее число таких объектов находится в Анапе и Сочи. "В этом году запланировано расширение сети организаций, оказывающих услуги по системам "все включено" и "ультра все включено": ожидается, что уже более 75 организаций в новом сезоне будут работать по этой системе", - сказала она.

Как указал инвестор анапского курорта Miracleon Валерий Димоев, многие туристы ценят all inclusive за то, что им легче спланировать расходы на отдых, так как они сразу платят за весь набор услуг, и возникает меньше дополнительных трат на развлечения. В этом году в трех отелях курорта планируется опробовать формат "ультра все включено", куда войдет еще больший набор услуг.

"Анапа - семейный курорт, поэтому на данный момент мы предлагаем в рамках "все включено" не только питание, но и развлечения, и СПА-направление, и детские развлекательные программы, и многое другое. Над рядом направлений сейчас ведется работа: формирование дополнительного меню с акцентом на здоровое питание, спортивные программы, индивидуальное обслуживание в номерах", - рассказал Димоев. Он отметил, что по некоторым позициям для отельеров изменились закупочные цены, однако курорт пока старается сохранить ту стоимость бронирования, которая была установлена в начале года.

Коммерческий директор одного из крупнейших в России гостиничных комплексов "Бархатные сезоны" (Сочи) Инна Рындина рассказала ТАСС, что в новом сезоне вырос спрос на формат "все включено" со стороны туристов, планирующих отдых в гостиницах и отелях уровня трех или четырех звезд. "Мы в новом сезоне будем предлагать два продукта. "Все включено" в семейном квартале с трехразовым питанием и open-барами с алкогольными и безалкогольными напитками. А второе - "здоровье включено", где open-бар будет с детокс-коктейлями и специальным меню, в том числе с блюдами, направленными на укрепление иммунитета", - уточнила она.

Новые предложения

Владельцы гостиниц сейчас работают над новыми тарифами - такими, которые были бы выгоднее для отдельных категорий гостей и помогли бы привлечь больше клиентов. Прорабатывают и новые виды услуг.

"Лето забронировано на 80%, и емкости для прироста броней немного. Вопрос в том, будем ли мы в июне работать, или нужно будет гостям предлагать альтернативные даты летом или осенью", - рассказала генеральный управляющий отеля "Ривьера санрайз" в крымской Алуште Екатерина Еременко.

Она добавила, что, строя планы на сезон, отельеры учитывают эти и другие факторы, обусловленные ситуацией с коронавирусом, стараются адаптировать свой продукт под специфику этого года - греть бассейны, сделать упор на оздоровление семей с детьми.

Похожей политики намерена придерживаться и генеральный директор крупнейшего курортного комплекса Феодосии "Алые паруса" Анна Нерозина. Ее компания предложит туристам до пяти вариантов пакетов, в том числе те, где включено оздоровление.

"Еще до кризиса я заметила, что гораздо выгоднее туристам предлагать, так называемый "конструктор": человек оплачивает только стоимость номера и по приезде добавляет те услуги, которые ему интересны - завтрак, спа, тренажерный зал, либо полный пансион. Надо оставить возможность покупать питание не только по цене шведского стола, но и отдельно яичницу, картошку-фри, колету. Это даст возможность людям потратить меньше денег - в зависимости от категории отеля примерно на 30% это будет выгоднее", - пояснила она.

Нерозина добавила, что в июне, если возобновится работа отелей в Крыму, будет спецпредложение - аренда номера на долгий срок обойдется примерно в ту же сумму, что и съемная квартира. "За дополнительную плату с гостем весь период проживания будет работать индивидуальный тренер, подобрано индивидуальное питание. Будет ряд процедур - от прессотерапии (избавление от лишнего веса) до минеральных ванн и антицеллюлитного массажа. Мы предложим женщинам в период после карантина за доступные деньги пройти полную программу под названием "Лаборатория тела", чтобы привести себя в форму", - привела в пример отельер.

