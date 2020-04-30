"Сбербанк лизинг" готов давать длительную отсрочку лизинговых платежей авиакомпаниям

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Сбербанк лизинг" готов давать авиакомпаниям длительную отсрочку по лизинговым платежам. Об этом в ходе конференции "Авиационное рефинансирование и лизинг" сообщил директор департамента по работе с крупнейшими клиентами "Сбербанк лизинг" Павел Пискун.

"Мы понимаем, что просто сдвижкой платежей в настоящий момент ситуация не лечится, и мы, в принципе, готовы смотреть на то, чтобы продлевать "хвосты" платежей на более длинный срок. Потому что мы исходим из того, что просто передвинуть платежи с 2020 на 2021 год - это просто откладывание решения на потом. То есть, грубо говоря, через полгода нужно будет садиться и опять думать, что с этим "хвостом" платежей перенесенным делать", - сказал он.

"Мы понимаем, что в течение шести месяцев у авиакомпаний точно будут большие проблемы с оплатой лизинговых платежей. Поэтому наш подход такой: мы рассматриваем каникулы в том или ином формате. Единственный элемент лизингового платежа, который мы оставляем, - это резервы технического обслуживания", - добавил Пискун.

В конце марта председатель правления Сбербанка Анатолий Попов сообщал, что "Аэрофлот" и Utair обратились к банку с просьбой о реструктуризации лизинговых обязательств. Ранее стало известно, что "ВТБ Лизинг" реструктурирует лизинговые платежи "Аэрофлота" по почти 70 самолетам.

Как следует из информации на сайте "Сбербанк лизинга", клиенты компании - "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", "Россия", Utair, "Ангара".