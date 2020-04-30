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Власти Татарстана направят на поддержку бизнеса свыше 25 млрд рублей

Перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей расширился - в него вошли торговля непродовольственными товарами, а также деятельность музеев и зоопарков

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Предприниматели Татарстана, пострадавшие от пандемии коронавируса, получат комплекс мер поддержки от властей республики. Объем средств превысит 25 млрд рублей, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"Если мы понимаем, что в федеральном пакете есть направления, не затронутые с точки зрения поддержки, то по этим направлениям, как правило, республика на своем уровне планирует принимать какие-то нормы поддержки, чтобы максимально охватить все те отрасли, которые на сегодняшний день являются пострадавшими. В общей сложности, исходя из того пакета мер, который республика принимает в период пандемии, в Татарстане будет направлено на поддержку бизнеса более 25 млрд рублей. Все это складывается из целого ряда решений, которые разработаны правительством по поручению президента Республики Татарстан", - сказала она.

По ее словам, с 27 апреля начался прием заявок на участие в республиканских программах поддержки организаций, не вошедших в федеральный перечень пострадавших отраслей. Общий объем средств, выделенных на их поддержку, составит 1,3 млрд рублей. На этой неделе перечень наиболее пострадавших отраслей расширился - в него вошли торговля непродовольственными товарами и деятельность музеев и зоопарков. С учетом этого, еще почти 45 тыс. малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей получили отсрочку от уплаты налогов или продление по уплате страховых взносов.

Предприятия, которые не вошли в список пострадавших отраслей, смогут получить помощь по специальным республиканским программам поддержки. Например, воспользоваться льготными кредитами от 100 тыс. рублей на срок до двух лет под 1% годовых первые шесть месяцев. Это поможет предпринимателям решить вопросы с закупкой сырья, оплатой услуг, приобретением оборудования и выплатой заработной платы.

Со следующей недели для организаций, вошедших в список системообразующих, планируется начать выдачу льготных кредитов на пополнение оборотных средств в объеме их среднемесячного запаса. Это необходимо для поддержания ликвидности предприятий в условиях замедления оборота денежных средств в связи с падением экономической активности. Для этих целей кредитные организации будут просубсидированы на 24 млрд рублей. Предприятия смогут взять кредит до 1 млрд рублей сроком до года.

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