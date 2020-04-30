Глава области Калабрия в Италии разрешила досрочно открыть бары и рестораны

РИМ, 30 апреля. /ТАСС/. Бары и рестораны, включая пиццерии и кондитерские, могут быть открыты в южной итальянской области Калабрия уже начиная с четверга, несмотря на общенациональный карантин в стране до 3 мая. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Калабрии Йоле Сантелли, избранная в начале года при поддержке находящегося в оппозиции правого центра.

Как сообщает в четверг газета Il Messaggero, согласно региональному распоряжению, предприятия общепита могут возобновлять деятельность с условием обслуживания клиентов за столиками на улице при соблюдении всех необходимых предосторожностей, включая безопасную дистанцию и использование средств защиты персоналом. "Мы говорим с нашими гражданами на языке доверия", - сказала Сантелли, близкая соратница в прошлом экс-премьера Сильвио Берлускони.

В остальных частях страны рестораны должны оставаться закрытыми, согласно решению правительства, до 1 июня. Хотя не исключается, что в отдельных регионах, где эпидемиологическая ситуация лучше, точки общепита будут открываться с 18 мая. С 4 мая разрешено на национальном уровне продавать еду навынос. До сих пор была возможна только доставка на дом.

Решение губернатора Калабрии подверглось жесткой критике не только правительства, но и вызвало протесты внутри области. Мэры многих местных городов высказались против постановления главы региональной администрации. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в четверг в национальном парламенте, указал, что "отдельные инициативы по ослаблению ограничительных мер, предпринимаемые локальными органами вразрез с общенациональными нормами, носят незаконный характер".

Калабрия с населением чуть менее 2 млн человек в наименьшей степени пострадала от пандемии. Всего там насчитывается чуть более тысячи случаев заражения, из которых менее 100 закончились летальным исходом. Суточный прирос новых заразившихся там сохраняется на уровне менее 10 человек.

Не только Калабрия

Калабрия - не единственная область, которая настаивает на ускорении темпов выхода из карантина и возобновления коммерческой и производственной деятельности. Одна из них - северная Венето, где также губернатор Лука Дзайя немного с опережением правительства допустил определенные послабления. Оппозиция критикует правительство за излишнюю предосторожность при выходе из карантина. В столице, а также других крупных городах уже прошли протестные акции представителей ряда секторов, в том числе ресторанного, которым грозит разорение в результате последствий пандемии.

Согласно последнему декрету премьер-министра, с 4 мая возобновляется приостановленная из-за пандемии производственная и строительная деятельность. Это, по его словам, предусматривает возвращение к работе 4,5 млн человек, что ведет к большему использованию общественного транспорта и, соответственно, потенциальной опасности роста числа новых заражений коронавирусом.

С начала пандемии число инфицированных в Италии превысило 200 тыс. человек, из которых более 27 тыс. скончались, почти 69 тыс. вылечились.