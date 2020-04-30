Единороссы подготовят предложения в национальный план по поддержке граждан и экономики

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в партии будет создана специальная рабочая группа, которая подготовит предложения в общенациональный план действий по нормализации жизни граждан и экономики на фоне пандемии коронавируса.

"Президент [РФ Владимир Путин] поручил подготовить национальный план действий по нормализации деловой и экономической жизни в нашей стране <...> Мы создаем специальную рабочую группу, которая ежедневно вместе с правительством и регионами будет готовить предложения по поддержке граждан и экономики и добиваться их реализации", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в четверг.

По его словам, "для "Единой России", партии президента - это прямое руководство к действию". "Пандемия и ее последствия затронули жизнь практически каждого человека в нашей стране. Экономика, занятость, социальная сфера, здравоохранение. Пострадали многие отрасли в промышленности и предпринимательстве", - отметил секретарь генсовета единороссов.

Он подчеркнул, что с партией "работают эксперты, ученые, общественные организации и предприниматели". "Много наработок у наших депутатов и сенаторов. Вместе мы сможем найти наиболее эффективные решения, которые позволят быстро восстановить в стране нормальную жизнь и работать на перспективу", - отметил Турчак.

28 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с главами регионов заявил, что уже сейчас необходимо начать подготовку к возвращению России к нормальной жизни после пандемии. По его словам, в течение недели должны быть подготовлены рекомендации, чтобы с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

Кроме того, президент отметил, что правительство вместе с властями регионов и представителями бизнеса должны начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Как подчеркнул глава государства, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.